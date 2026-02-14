Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Посол заявил о готовности РФ сотрудничать с Индонезией на космическом направлении

Посол Толченов: РФ готова помочь Индонезии в создании космической инфраструктуры
Shutterstock/FOTODOM

Россия готова принимать участие в разработке космической инфраструктуры в Индонезии. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

По его словам, Индонезия намерена создать наземную инфраструктуру, которая позволит запускать космические аппараты с острова Биак.

«В случае заинтересованности партнеров в использовании российского опыта и технологий в реализации такого проекта, были бы готовы участвовать в реализации такого проекта на взаимовыгодной основе», — заявил дипломат.

Толченов отметил, что российская сторона рассчитывает на то, что заинтересованные организации смогут установить взаимоприемлемые условия для углубления кооперации на космическом направлении.

Индонезия и Россия давно сотрудничают в области мирного освоения космоса, подчеркнул посол. Так, последние десятилетия страны прорабатывали, в частности, возможность совместного запуска на околоземную орбиту спутниковых аппаратов.

В декабре глава управления по международным связям партии «Голкар» Али Мохтар Нгабалин заявил, что Индонезия обладает значительным потенциалом для вывода отношений с Россией на новый уровень.

Политик отметил, что сотрудничество между странами уже успешно развивается в экономике, образовании, культуре и гуманитарной сфере. По его словам, прочная основа взаимного доверия позволяет расширить партнерство.

Ранее Путин заявил, что Россия и Индонезия имеют серьезные планы развития отношений.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!