Посол заявил о готовности РФ сотрудничать с Индонезией на космическом направлении

Россия готова принимать участие в разработке космической инфраструктуры в Индонезии. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

По его словам, Индонезия намерена создать наземную инфраструктуру, которая позволит запускать космические аппараты с острова Биак.

«В случае заинтересованности партнеров в использовании российского опыта и технологий в реализации такого проекта, были бы готовы участвовать в реализации такого проекта на взаимовыгодной основе», — заявил дипломат.

Толченов отметил, что российская сторона рассчитывает на то, что заинтересованные организации смогут установить взаимоприемлемые условия для углубления кооперации на космическом направлении.

Индонезия и Россия давно сотрудничают в области мирного освоения космоса, подчеркнул посол. Так, последние десятилетия страны прорабатывали, в частности, возможность совместного запуска на околоземную орбиту спутниковых аппаратов.

В декабре глава управления по международным связям партии «Голкар» Али Мохтар Нгабалин заявил, что Индонезия обладает значительным потенциалом для вывода отношений с Россией на новый уровень.

Политик отметил, что сотрудничество между странами уже успешно развивается в экономике, образовании, культуре и гуманитарной сфере. По его словам, прочная основа взаимного доверия позволяет расширить партнерство.

Ранее Путин заявил, что Россия и Индонезия имеют серьезные планы развития отношений.