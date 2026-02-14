Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами беспилотников пытаются сорвать эвакуацию жителей Димитрова в Донецкой Народной Республике (ДНР), которую проводят бойцы группировки «Центр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что российские военные регулярно привозят в город продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости, однако противник пытается помешать этому.

«Именно мобильные расчеты ПВО полка следят за воздушной обстановкой и не дают беспилотникам ВСУ проводить разведку и наносить удары, срывая снабжение и эвакуацию местных жителей», — заявили в ведомстве.

По данным ТАСС, местные жители благодарят бойцов за помощь и надеются на скорое наступление «тишины».

27 декабря прошлого года начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Димитрова.

Ранее Украину обвинили в нанесении ударов по собственному населению.