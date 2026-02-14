В Дагестане потребовали снести здание детсада, где дети отравились угарным газом

Прокуратура Карабудахкентского района Дагестана направила в суд иск с требованием снести здание частного центра по присмотру и уходу за детьми, в котором воспитанники отравились угарным газом в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Отмечается, что в связи с инцидентом районная прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что предприятие базировалось в здании, возведенном без разрешения на строительство. Также были зафиксированы нарушения требований земельного и градостроительного законодательства.

«Прокуратурой в Карабудахкентский районный суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации и сносе данного объекта капительного строительства», — говорится в сообщении.

2 февраля стало известно, что десять детей госпитализировали в центральную районную больницу из частного детсада села Параул Карабудахкентского района с симптомами отравления угарным газом. Предварительно было установлено, что причиной происшествия стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с помощью водяного шланга.

Ранее стало известно об отсутствии лицензии у детского сада в Дагестане, где дети отравились угарным газом.