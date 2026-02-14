Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Дагестане потребовали снести здание детсада, где дети отравились угарным газом

Прокурор требует снести здание детсада в Дагестане после отравления детей газом
Shutterstock/Salivanchuk Semen

Прокуратура Карабудахкентского района Дагестана направила в суд иск с требованием снести здание частного центра по присмотру и уходу за детьми, в котором воспитанники отравились угарным газом в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Отмечается, что в связи с инцидентом районная прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что предприятие базировалось в здании, возведенном без разрешения на строительство. Также были зафиксированы нарушения требований земельного и градостроительного законодательства.

«Прокуратурой в Карабудахкентский районный суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации и сносе данного объекта капительного строительства», — говорится в сообщении.

2 февраля стало известно, что десять детей госпитализировали в центральную районную больницу из частного детсада села Параул Карабудахкентского района с симптомами отравления угарным газом. Предварительно было установлено, что причиной происшествия стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с помощью водяного шланга.

Ранее стало известно об отсутствии лицензии у детского сада в Дагестане, где дети отравились угарным газом.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!