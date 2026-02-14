Адвокат объяснила, что делать, если в химчистке испортили вашу одежду

Что делать, если вашу вещь испортили в химчистке, «Газете.Ru» рассказала адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

По словам эксперта, первое, на что надо обратить внимание, — это квитанция, которую выдают при приемке вещи. Именно квитанция является договором с химчисткой и гарантией прав потребителя. Прежде чем подписывать квитанцию, надо детально изучить ее содержание. Любая незамеченная фраза может послужить отказом в возмещении вреда за испорченную вещь.

«Приемка вещи должна быть надлежащей. Помимо общих данных о потребителе, исполнителе услуг, цене и виде услуг, в квитанции указывают процент износа вещи, а иногда и цену вещи. Важно обратить внимание, чтобы процент износа и цена изделия не были сильно занижены, иначе впоследствии это сыграет не в пользу потребителя. Если потребитель не согласен с указанной оценкой, он вправе настаивать на объективной оценке износа изделия и его цены», — прокомментировала Глазкова.

В квитанции должен быть указан и вид обработки согласно символов по уходу, которые размещены в маркировочной ленте вещи, условия выполнения заказа, и главное, указание на наличие особых свойств изделия, которые могут повлечь за собой его полную или частичную повреждение и о возможном проявлении скрытых производственных дефектов, добавила адвокат. Например, если в квитанции прописано, что краситель пуховика нестойкий и может после чистки полинять, то подписываясь под этим и сдав изделие в химчистку, при наступлении такого случая, химчистка освобождается от ответственности. Но, если потребитель получил, например, пуховик со сбившейся в комки набивкой, потерей товарного вида, белесыми пятнами либо с дыркой, пятнами, разводами, то на лицо оказание химчисткой некачественной услуги.

Эксперт подчеркнула, что нередки случаи, когда при повреждении изделия химчистка ссылается на то, что сотрудник не мог обнаружить ее «особые свойства», которые привели к повреждению вещи. Тут к химчистке возникает сразу встречный вопрос: а выполнил ли сотрудник в момент приемки все предписанные проверочные мероприятия (пробу на стойкость краситель и другие). Если нет, то такая приемка не может считаться надлежащей. И ссылаться на пункт 3 статьи 35 Закона о защите прав потребителей для освобождения химчистки от ответственности в данном случае не получится.

Если при приемке вещи потребитель обнаружил производственные дефекты, о которых его не предупредили письменно, необходимо составить двусторонний акт с указанием всех обнаруженных дефектов вещи, посоветовала Глазкова. При отказе химчистки от подписи в таком акте, необходимо направить в адрес химчистки претензию с описанием состояния изделия в момент сдачи в химчистку, указанием всех дефектов, выполненных работ и заявить требования полного возмещения убытков, а не только стоимости чистки. При полном или частичном повреждении изделия потребителю гарантируется возмещение двукратной стоимости именно той вещи, которая была передана в химчистку (п. 1 и 2 ст. 35 Закона о защите прав потребителей).

«Стоимость вещи можно подтвердить чеками, если они сохранились, либо получить заключение о среднерыночной стоимости изделия в организации, проводящей оценку. Цена с учетом износа указывается и в квитанции при приемке вещи химчисткой. Если дело дойдет до суда и со стороны химчистки будут споры относительно цены вещи, суд может назначить судебную товароведческую экспертизу по установлению стоимости испорченной вещи. Также потребитель вправе предъявить требование о возмещении стоимости чистки, компенсации морального вреда, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя и понесенные судебные расходы», — резюмировала адвокат.

