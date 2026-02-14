Размер шрифта
Дания и США нашли понимание в вопросе Гренландии

Премьер Дании назвал конструктивной встречу с госсекретарем США по Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредрик Нильсен провели успешные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила администрация датского премьера в соцсети Х.

«Конструктивные переговоры с госсекретарем Марко Рубио и председателем правительства Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном на Мюнхенской конференции по безопасности. Работа продолжится в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рабочей группе», — говорится в сообщении.

До этого глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать в переговоры с президентом США Дональдом Трампом о продаже Гренландии. По словам дипломата, датчане категорически отвергли передачу острова Вашингтону. Впоследствии Трамп рассказал о ведущихся переговорах между администрацией Вашингтона и европейскими властями относительно Гренландии.

22 января Трамп заявил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была достигнута договоренность о будущем соглашении по Гренландии. В свою очередь СМИ сообщили, что Рютте не выдвигал Трампу каких‑либо компромиссов по этому вопросу.

Ранее в Германии порекомендовали Дании продать Гренландию за $1 трлн.
 
