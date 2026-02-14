Экс-помощник Кучмы оценил состав российской делегации на переговорах в Женеве

Соскин: присутствие Мединского на встрече в Женеве сорвало планы Украины

Назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Женеве сорвало планы Украины. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

По мнению эксперта, Мединский все уравновешивает, он достаточно эрудированный и практичный человек, с ним не получится долго вести спор, затягивать переговоры, придется выходить на подписание мирного договора.

Соскин отметил, что назначение Мединского — хорошая новость, поскольку можно будет сразу перейти к делу «без всяких испорченных телефонов».

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководителем российской делегации на предстоящих трехсторонних переговорах РФ, Украины и США в Женеве будет Мединский. Встречи состоятся 17 и 18 февраля.

В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее Зеленский рассказал, на что пошел мир для завершения СВО.