Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Экс-помощник Кучмы оценил состав российской делегации на переговорах в Женеве

Соскин: присутствие Мединского на встрече в Женеве сорвало планы Украины
Александр Кряжев/РИА Новости

Назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Женеве сорвало планы Украины. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

По мнению эксперта, Мединский все уравновешивает, он достаточно эрудированный и практичный человек, с ним не получится долго вести спор, затягивать переговоры, придется выходить на подписание мирного договора.

Соскин отметил, что назначение Мединского — хорошая новость, поскольку можно будет сразу перейти к делу «без всяких испорченных телефонов».

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководителем российской делегации на предстоящих трехсторонних переговорах РФ, Украины и США в Женеве будет Мединский. Встречи состоятся 17 и 18 февраля.

В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее Зеленский рассказал, на что пошел мир для завершения СВО.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!