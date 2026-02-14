Размер шрифта
В России заявили о потере боеспособности подразделения ВСУ, состоящего из зэков

ТАСС: подразделения ВСУ «Шквал» практически утратили боеспособность
Serhii Korovainyi/Reuters

Подразделения ВСУ «Шквал», сформированные из бывших заключенных, в Харьковской области практически утратили боеспособность. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, украинские подразделения в Харьковской области испытывают острую нехватку штурмовых групп. «Шквал», как утверждается, фактически перестал выполнять задачи в прежнем объеме, а часть мобилизованных отказывается участвовать в контратаках.

Официальных комментариев украинской стороны по данным заявлениям на момент публикации не приводится.

До этого силовых структурах заявляли, что около 11 тысяч осужденных, вступивших в ВСУ, не получили обещанных условий. В частности, по их данным, после года службы административный надзор с них не снимался. Также утверждается, что раненые не могут быть переведены на иные должности и остаются в статусе штурмовиков.

Кроме того, сообщалось о формировании в Андреевке Сумской области заградительных подразделений для предотвращения самовольного оставления позиций бойцами спецрот «Шквал».

Ранее в Харьковскую область были переброшены украинские пограничники из-за нехватки личного состава.
 
