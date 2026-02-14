Россиянам рассказали, какие витамины особенно важны при занятиях спортом

Для тех, кто занимается спортом, витамины перестают быть «добавкой для иммунитета» и становятся тонкими регуляторами адаптации к нагрузке. О том, какие витамины особенно важны при занятиях спортом и фитнесом, «Газете.Ru» рассказала Оксана Лищенко, заместитель главного врача по ЛФК и реабилитации Центра красоты и здоровья World Class, врач-диетолог и кардиолог.

По словам эксперта, в практике спортивной диагностики все чаще видно, что даже при идеально выстроенной программе тренировок прогресс может тормозиться из-за дефицитов, которые не вызывают ярких симптомов, но нарушают физиологию нагрузки.

«Речь идет не столько о классическом авитаминозе, сколько о субклинических недостатках, влияющих на выработку энергии, работу митохондрий и восстановление тканей. Для физически активного человека витамины — это не «топливо», а система управления, которая определяет, как организм использует кислород, насколько эффективно сокращаются мышцы и как быстро восстанавливается нервная система», — заявила врач.

Особое внимание, по словам Лищенко, заслуживает витамин D, который давно вышел за рамки «костного» витамина. В кардиологической и реабилитационной практике он рассматривается как гормоноподобное вещество, влияющее на мышечную силу, координацию и даже вариабельность сердечного ритма. Низкий уровень витамина D у физически активных людей ассоциирован не столько с переломами, сколько с повышенным риском мышечных перегрузок, хронической боли и снижением эффективности тренировок на выносливость.

По наблюдениям Лищенко, у клиентов фитнес-клубов с нормальной массой тела, но сидячей работой и редким пребыванием на солнце, дефицит витамина D встречается не реже, чем у пациентов с ожирением, и напрямую отражается на качестве движения.

«Отдельного разговора заслуживают витамины группы B, но не в упрощенном понимании «для нервов». Эти соединения участвуют практически во всех этапах энергетического обмена, от окисления углеводов и жиров до синтеза АТФ (аденозинтрифосфат, является основным источником энергии для клеток в частности и организма в целом). При регулярных тренировках потребность в них возрастает не пропорционально нагрузке, а скачкообразно, особенно у людей с высоким уровнем стресса и нарушениями сна. Клинически это проявляется не усталостью «в целом», а снижением мощности, ухудшением переносимости интенсивных интервалов, замедленным восстановлением пульса после нагрузки», — заявила врач.

По словам Лищенко, именно поэтому в спортивной медицине все чаще оценивают не только уровень витаминов в крови, но и функциональные маркеры их активности.

Менее очевидным, но не менее важным фактором является роль антиоксидантных витаминов в адаптации к нагрузке. В популярной культуре антиоксиданты часто воспринимаются как универсальное средство «от воспаления», однако в спортивной медицине отношение к ним более взвешенное. Физическая нагрузка сама по себе запускает контролируемый оксидативный стресс, который необходим для роста выносливости и силы. Избыточное и бесконтрольное потребление антиоксидантов может этот процесс нарушать.

«Поэтому задача врача — не «погасить» все свободные радикалы, а обеспечить баланс, при котором восстановление идет без срыва адаптационных механизмов. Витамины C и E в этом контексте рассматриваются индивидуально, с учетом объема тренировок, возраста и состояния сердечно-сосудистой системы», — отметила эксперт.

Лищенко подчеркнула, что для физически активных людей ключевым становится не вопрос «какие витамины пить», а понимание, как они встроены в общую систему здоровья.

«Витамины не заменяют сон, питание и грамотное планирование тренировок, но именно они часто определяют, станет ли физическая активность источником энергии и долголетия или превратится в хронический стресс для организма. Современная профилактическая медицина все дальше уходит от шаблонных рекомендаций и все ближе подходит к персонализированному управлению ресурсами тела, где витамины играют роль тонкой, но критически важной настройки», — резюмировала она.

