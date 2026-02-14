Размер шрифта
Ирландский журналист сравнил с диареей слова Стубба о поражении России

Журналист Боуз назвал вербальной диареей слова Стубба о якобы победе Украины
Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба, заявившего о якобы победе Украины в конфликте с Россией. Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Боуза, среди участников Мюнхенской конференции по безопасности «распространяется психическое расстройство под названием «Украина побеждает». Более того, это происходит так же быстро, «как вспышка диареи» в Верховной раде.

«У <...> Стубба тоже наблюдается тяжелый случай вербальной диареи», — написал журналист.

13 февраля финский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что президент России Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. Как сказал Стубб, российский лидер «хотел сделать Украину частью РФ», но вместо этого она стала европейской страной. Москва за последние годы смогла взять под контроль «лишь малую часть украинской территории», отметил глава государства. Президент Финляндии призвал Украину и дальше придерживаться выбранной линии, чтобы «в конце концов одержать победу».

Ранее Александра Стубба заподозрили в употреблении большого количества украинской водки.
 
