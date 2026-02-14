Размер шрифта
Исследование: бедные люди прощают измену чаще

Исследование показало самые веские причины для расставаний в паре
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Главными причинами расставания пар россияне считают измену, показало исследование страхового дома ВСК. Об этом сообщает РИА Новости.

Чаще всего россияне называли главной причиной для расставания измену - так ответили 47% участников исследования. В топ-5 также вошли регулярный обман партнера (40%), не совпадающие интересы по жизни (25%), отсутствие эмоционального влечения (21%) и финансовые проблемы (20%).

«Серьезное влияние на отношения оказывает материальное положение пары», — говорится в исследовании. Только четверть участников с низким доходом считают измену веской причиной для разрыва, а среди обеспеченных людей — таких людей больше половины.

Авторы исследования отмечают, что причины расставания сильно отличаются в разных возрастных группах. Так, молодежь чаще волнуют финансовые аспекты — 23% молодых людей против 17% участников в старшей возрастной группе. Также молодежь больше волнуют бытовые вопросы: разбросанные вещи, беспорядок в квартире считаются достаточной причиной для расставания для 12% молодых участников против 2% — среди людей старше 35 лет.

До этого «Афиша Daily» представила проект об изменах, доверии и флирте с искусственным интеллектом. Издание предложило читателям взглянуть на дату, традиционно ассоциирующуюся с идеализацией романтики, под другим углом, и начать разговор о том, как устроены отношения в ситуации, когда доверие нарушено.

Ранее россияне рассказали, верят ли в любовь на всю жизнь.
 
