Исследование: бедные люди прощают измену чаще

Главными причинами расставания пар россияне считают измену, показало исследование страхового дома ВСК. Об этом сообщает РИА Новости.

Чаще всего россияне называли главной причиной для расставания измену - так ответили 47% участников исследования. В топ-5 также вошли регулярный обман партнера (40%), не совпадающие интересы по жизни (25%), отсутствие эмоционального влечения (21%) и финансовые проблемы (20%).

«Серьезное влияние на отношения оказывает материальное положение пары», — говорится в исследовании. Только четверть участников с низким доходом считают измену веской причиной для разрыва, а среди обеспеченных людей — таких людей больше половины.

Авторы исследования отмечают, что причины расставания сильно отличаются в разных возрастных группах. Так, молодежь чаще волнуют финансовые аспекты — 23% молодых людей против 17% участников в старшей возрастной группе. Также молодежь больше волнуют бытовые вопросы: разбросанные вещи, беспорядок в квартире считаются достаточной причиной для расставания для 12% молодых участников против 2% — среди людей старше 35 лет.

До этого «Афиша Daily» представила проект об изменах, доверии и флирте с искусственным интеллектом. Издание предложило читателям взглянуть на дату, традиционно ассоциирующуюся с идеализацией романтики, под другим углом, и начать разговор о том, как устроены отношения в ситуации, когда доверие нарушено.



Ранее россияне рассказали, верят ли в любовь на всю жизнь.