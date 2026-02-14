В России раскрыто рекордное число преступлений, связанных со взяточничеством

В России в 2025 году выявлено рекордное число преступлений, связанных с взятками

Число выявленных в прошлом году в России преступлений, связанных со взяточничеством, достигло 21 тыс. и стало рекордным за последние годы. Это следует из материалов статистики МВД РФ, передает ТАСС.

Как отмечается, за 2025 год в РФ выявлено 20 918 преступлений, связанных со взяточничеством. Это почти на четверть больше, чем в 2024 году. Тогда данный показатель составил почти 17 тыс. Из них связанных с получением взятки преступлений более 8,5 тыс., дачей взятки - почти 9 тыс. и посредничеством во взяточничестве - 3,6 тыс. При этом, если сравнивать показатели 2025 года с позапрошлым годом, то прирост составил 12%, 30% и 39% соответственно.

Согласно проанализированным материалам МВД, стойкая тенденция роста числа выявленных преступлений, связанных со взяточничеством, намечена с 2017 года. Тогда число данных преступлений составило 6 270, из них получение взятки - 3 188, дача взятки - 2 272 и посредничество во взяточничестве 810. В последующие годы данный показатель только увеличивался.

До этого суд арестовал замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика по делу о взятке в особо крупном размере. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,8 млн рублей за тот период, когда он был главой Копейского городского округа.



Ранее суд отправил в СИЗО экс-директора концерна «Калашников» по подозрению в мошенничестве.