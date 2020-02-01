Помпео оценил выход Великобритании из Евросоюза

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео оценил выход Великобритании из состава Европейского союза. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, он рад, что страны сумели договориться по Brexit, «который уважают волю британского народа».

«Мы продолжим развивать наши прочные, продуктивные и процветающие отношения с Великобританией, по мере того как она открывает для себя новую главу», — отметил Помпео.

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза. В составе ЕС Британия пробыла 47 лет.

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