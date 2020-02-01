Мишустин: отношения Казахстана и России являются братскими

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что отношения между Казахстаном и Россией являются братскими. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время своего первого официального рабочего визита в зарубежное государство, которым стал Казахстан.

«У России и Казахстана братские отношения, партнерские, союзнические отношения, и динамически развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов», — сказал Мишустин.

По его словам, обе страны исполняют «ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС».

Премьер также отметил, что во многом заслуга в этом принадлежит экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

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