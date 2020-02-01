Польша приобретет у США 32 истребителя F-35

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Польша заключила контракт на покупку у США 32 истребителей F-35 пятого поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным польских военных, сумма сделки составит $4,6 млрд.

Отмечается, что в соглашение также вошли логистический и учебный пакеты.

Так, помимо самолетов, польских военных обеспечат тренажерами, запчастями, оборудованием. Кроме того, польским летчикам и техническому персоналу будет доступно обучение, которое предоставит американская сторона.

Планируется, что ВВС Польши начнут полноценную эксплуатацию истребителей F-35 только в 2026 году.

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