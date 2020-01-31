Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

Она призвала Яблонского перестать шаромыжничать.

Ранее Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Он считает, что данную тему нужно поднимать постоянно.

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