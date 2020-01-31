В Варшаве потребовали от России военные репарации

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщает Radio Zet.

Яблонский считает, что данную тему нужно поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.

Он также отметил, что в контексте нынешней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой сопряжены с рядом трудностей.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный СССР во Второй Мировой войне. По его словам, Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя.

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