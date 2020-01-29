В Совфеде прокомментировали заявление Кравчука о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

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Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии... Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
РИА «Новости»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что лидер Третьего рейха Адольф Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. Об этом сообщает RT.

По словам Джабарова, подобное поведение бывшего президента является недостойным.

«Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю», — сказал парламентарий.

Ранее Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.

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