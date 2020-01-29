В Совфеде прокомментировали заявление Кравчука о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что лидер Третьего рейха Адольф Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. Об этом сообщает RT.

По словам Джабарова, подобное поведение бывшего президента является недостойным.

«Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю», — сказал парламентарий.

Ранее Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.

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