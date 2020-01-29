Сенаторы США выступают против «сделки века» Трампа

Члены сената США направили президенту страны Дональду Трампу письмо с критикой проекта «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Текст письма опубликовал сенатор Крис Ван Холлен на своей странице в Twitter.

Письмо подписали двенадцать членов американского сената. Они выразили обеспокоенность тем, что «сделка века» является односторонней и не предусматривает участия Палестины.

По мнению сенаторов, осуществление предложенного Трампом плана будет означать игнорирование международного права и нарушит право Палестины на самоопределение. Условия сделки дают Израилю возможность полной или частичной аннексии Западного берега реки Иордан.

Ранее сообщалось, что Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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