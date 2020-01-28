Палестина отвергла «сделку века»

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что стана отвергает предложенную США «сделку века». Об этом сообщает Reuters.

Он объяснил отказ тем, что, согласно плану, Иерусалим будет передан Израилю.

«Иерусалим не продается», — сказал Аббас.

Палестинский глава также настоял на признании границ государства в соответствии с 1967 годом.

Политик подчеркнул, что Палестина готова к переговорам в формате «ближневосточного квартета», а именно при участии России, США, ЕС и ООН, а не на основе предложенной президентом США Дональдом Трампом «сделки века».

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