Палестина отвергла «сделку века»
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Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что стана отвергает предложенную США «сделку века». Об этом сообщает Reuters.
Он объяснил отказ тем, что, согласно плану, Иерусалим будет передан Израилю.
«Иерусалим не продается», — сказал Аббас.
Палестинский глава также настоял на признании границ государства в соответствии с 1967 годом.
Политик подчеркнул, что Палестина готова к переговорам в формате «ближневосточного квартета», а именно при участии России, США, ЕС и ООН, а не на основе предложенной президентом США Дональдом Трампом «сделки века».
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