Стали известны детали предложенной США «сделки века»

Американские власти предложат создание двух государств в рамках «сделки века». Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что по плану должны появиться арабское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, а также еврейское государство.

Также, согласно «сделке века», израильская сторона должна заморозить сроком на четыре года строительство поселений на палестинских территориях.

Кроме того, американские власти намерены открыть в Восточном Иерусалиме посольство для палестинцев.

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