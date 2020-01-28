Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Ранее в ПАСЕ оспорили права российских представителей из-за поправок в Конституцию, которые еще обсуждаются.

Вопрос о ратификации полномочий РФ будет обсуждаться на пленарном заседании 29 января.

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