Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ
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Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Ранее в ПАСЕ оспорили права российских представителей из-за поправок в Конституцию, которые еще обсуждаются.
Вопрос о ратификации полномочий РФ будет обсуждаться на пленарном заседании 29 января.
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