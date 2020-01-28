ЕС внес семерых россиян в санкционный список за проведение выборов в Крыму

Евросоюз внес в санкционный список семерых россиян за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Совета ЕС.

«Да, я могу подтвердить, что Совет ЕС одобрил это решение», — уточнил источник.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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