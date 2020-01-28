Указа об отставке главы Чувашии пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информация о возможной отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«На настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем»., — сказал Песков.

Ранее после инцидента на вручении ключей от пожарных машин появились данные о возможной отставке Игнатьева. В сети появились кадры видео, где Игнатьев в ходе вручения ключей сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой.

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