Указа об отставке главы Чувашии пока нет, заявил Песков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информация о возможной отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«На настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем»., — сказал Песков.
Ранее после инцидента на вручении ключей от пожарных машин появились данные о возможной отставке Игнатьева. В сети появились кадры видео, где Игнатьев в ходе вручения ключей сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой.
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