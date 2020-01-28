Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — сказал Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

Он добавил, что сегодня демократические государства должны объединить свои усилия против какой-либо агрессии и «сохранить человечество от новых страданий».

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Польшу за санкционное давление против России и «поддержку территориальной целостности Украины».

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