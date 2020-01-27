Толстой заявил, что Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская сторона будет вынуждена покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы, если начнут ограничивать ее полномочия. Об этом сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что Россию все же не будут ограничивать, так как в ПАСЕ большинство людей здравомыслящие.

«Но если примут [ограничения], мы уедем», — добавил он.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вновь в полную силу будет работать в ПАСЕ, так как ее полномочия утверждены. В 2019 году страна решила не участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за того, что вернулась российская делегация.

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