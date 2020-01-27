Подписание закона о поправке к Конституции обеспечит проведение голосования, заявили в Госдуме

Подписание закона о поправке к конституции позволит законно обеспечить проведение общероссийского голосования, именно поэтому оно и проходит после его подписания главой государства, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправки Павел Крашенинников.

«Некоторых моих коллег смущает: как же так, президент подпишет, а потом еще будет общероссийское голосование? Именно на это и рассчитано, что президент как глава государства подписывает этот закон, процедурные поправки сразу же вступают в силу, а этим же законом предлагается нашему народу определиться своим голосованием. У нас прямо в статье 3 конституции говорится, что источником власти и суверенитета является народ РФ. Именно в соответствии с этой статьей такая процедура вырабатывается»,- цитирует Крашенинникова ТАСС.

Сопредседатель рабочей группы напомнил, что законопроект «О поправке в Конституцию» состоит из двух частей: «тела Конституции», где на сегодняшний день находятся 22 поправки, которые предложил президент в сам основной закон, и вторая часть, посвящённая процедурным вопросам, в частности общероссийскому голосованию.