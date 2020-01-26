Член палаты представителей заявил об угрозах Трампа в Twitter

Глава комитета палаты представителей по разведке США Адам Шифф заявил, что публикация о нем на странице президента страны Дональда Трампа в Twitter «задумывалась как угроза». Об этом сообщает Reuters.

Ранее Трамп опубликовал в своем Twitter запись, в которой назвал Адаа Шиффа коррумпированным политиком.

«Он еще не расплатился за то, что сделал с нашей страной», — написал глава государства.

По словам Шиффа, данная публикация «задумывалась как угроза» со стороны Трампа.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

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