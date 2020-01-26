В Иране посоветовали Трампу основывать свои решения на фактах

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф посоветовал американскому президенту Дональду Трампу говорить только то, что подтверждено фактами. Об этом он написал в Twitter и отметил в посте аккаунт Трампа.

Ранее лидер США заявлял, что страна не будет вести переговоры с Ираном после того, как будут сняты санкционные меры.

Зариф отметил, что президенту Штатов нужно основывать внешнеполитические решения на фактах, а не посредством чтения FoxNews.

«Или переводчиков с фарси», — добавил Зариф.

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