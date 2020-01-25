Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

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Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра... Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра...
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра...
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крым Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения и пожелала ему выкинуть всю «мертвечину» из своей страны. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram.

«А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев», — написала депутат.

Она выразила надежду на то, что Зеленский желает остановить войну в Донбассе, чтобы «наглый и вечно пьяный» бывший украинский президент Петр Порошенко ответил за содеянное, а «плешивые орды нацистов» покинули страну.

«Я знаю, что Вы надеетесь... Но Вам просто не дают этого сделать...», — отметила Поклонская.

Также она написала, что у нее осталось «незаконченное» уголовное дело в Киеве.

«я напомню — по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко... Так что когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про мое пожелание, и Украина изменится», — добавила парламентарий.

Также она подчеркнула, что Россия и Украина изменят украинское государств вместе, выкинут «мертвечину» из страны и восстановят дружеские отношения друг с другом.

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