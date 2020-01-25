Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крым Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения и пожелала ему выкинуть всю «мертвечину» из своей страны. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram.

«А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев», — написала депутат.

Она выразила надежду на то, что Зеленский желает остановить войну в Донбассе, чтобы «наглый и вечно пьяный» бывший украинский президент Петр Порошенко ответил за содеянное, а «плешивые орды нацистов» покинули страну.

«Я знаю, что Вы надеетесь... Но Вам просто не дают этого сделать...», — отметила Поклонская.

Также она написала, что у нее осталось «незаконченное» уголовное дело в Киеве.

«я напомню — по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко... Так что когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про мое пожелание, и Украина изменится», — добавила парламентарий.

Также она подчеркнула, что Россия и Украина изменят украинское государств вместе, выкинут «мертвечину» из страны и восстановят дружеские отношения друг с другом.

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