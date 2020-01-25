Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у минских соглашений есть настоящее, это документ, вокруг которого «возможно встречаться». Об этом сообщает РИА «Новости».

«У минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы принесли на нашу территорию», — сказал Зеленский.

По его словам, этот документ — единственное, что дает возможность на прекращение конфликта на украинской территории.

«Ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть. Но это бумага, документ, объект, вокруг которого возможно встречаться...» — подчеркнул украинский лидер.

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