Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл 24 января на допрос в государственное бюро расследований. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, у здания Госбюро собрались митингующие, сторонники и противники экс-лидера украинского государства.
За правопорядком следит усиленная охрана.
Известно, что Порошенко прорвался через толпу, поздоровался со сторонниками и зашел в здание.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украинский политик рассказал о том, когда ждать Порошенко в ГБР
— ГБР устало ждать: Порошенко приведут на допрос насильно