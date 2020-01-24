Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл 24 января на допрос в государственное бюро расследований. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, у здания Госбюро собрались митингующие, сторонники и противники экс-лидера украинского государства.

За правопорядком следит усиленная охрана.

Известно, что Порошенко прорвался через толпу, поздоровался со сторонниками и зашел в здание.

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