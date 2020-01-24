В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

Главы Европейского совета и Европейской комиссии подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit) 24 января в Брюсселе, передает «Интерфакс».

Подписывали документ председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании», — написал Мишель в Twitter.

Он отметил, что дружба между Британией и Евросоюзом сохранится несмотря ни на что, а договор позволит начать новую главу, в которой стороны будут партнерами и союзниками.

«И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе», — отметил глава Европейского совета.

Известно, что 29 января состоится ратификация документа в Европейском парламенте. Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

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