Лавров не сдержал слез на церемонии открытия памятника героям Ленинграда в Иерусалиме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог сдержать слез на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.
Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху, которая сидела рядом с российским дипломатом, также прослезилась.
В четверг, 23 января в израильском городе проходит Всемирный форум памяти жертв холокоста, на котором присутствуют лидеры и делегации разных государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.
В этот день российский лидер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли памятник героям блокадного Ленинграда под названием «Свеча памяти».
На девятиметровом монументе сделана надпись: «Помни живых и павших, смертью смерть поправших».
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