Лавров не сдержал слез на церемонии открытия памятника героям Ленинграда в Иерусалиме

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог сдержать слез на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху, которая сидела рядом с российским дипломатом, также прослезилась.

В четверг, 23 января в израильском городе проходит Всемирный форум памяти жертв холокоста, на котором присутствуют лидеры и делегации разных государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.

В этот день российский лидер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли памятник героям блокадного Ленинграда под названием «Свеча памяти».

На девятиметровом монументе сделана надпись: «Помни живых и павших, смертью смерть поправших».

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