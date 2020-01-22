СМИ: Израиль вернет подворье в Иерусалиме в обмен на осужденную израильтянку

Передача осужденной в России за наркотики израильтянки Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья в Иерусалиме, пишет Maariv.

По данным издания, 30 декабря прошлого года Минюст Израиля подписал соответствующий документ, согласно которому власти Израиля передали подворье России.

Как пишет Jerusalem Post, бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев направлял официальный запрос в Израиль в 2015 году для урегулирования вопроса о праве собственности на землю, но министерство юстиции не принимало решения в течение многих лет.

Также издание, со ссылкой на источник сообщает, что президент РФ Владимир Путин может помиловать Иссахара в 22 или 24 января. Однако, слишком сильное давление со стороны общественности может повредить усилиям сторон. Семья Иссахар также попросила активистов, требующих ее освобождения, вести себя сдержано.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в Израиле с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.