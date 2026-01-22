Под Тулой сошли с рельсов четыре цистерны

Губернатор Миляев: в Тульской области сошли с рельсов четыре грузовые цистерны

В Тульской области сошли с рельсов четыре порожние грузовые цистерны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Авария произошла в Богородицком районе на 255 км участка Узловая — Елец Московской железной дороги на перегоне Жданка — Товарково. Цистерны находились в составе следовавшего в Елец грузового поезда из 71 вагона.

На место происшествия со станции Узловая направлен восстановительный поезд.

Губернатор отметил, что в результате инцидента пострадавших нет. Возможны нарушения графика движения поездов.

5 января сообщалось, что на перегоне Гудачи — Гонжа в Амурской области произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда.

В ночь на 28 декабря в Ростовской области произошел сход колес локомотива грузового поезда на перегоне Кизитеринка — Проточный.

Ранее в Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов.