Демократы требуют документы по Украине в рамках дела об импичменте Трампа

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Представители Демократической партии США в сенате требуют запросить у Белого дома документы, касающиеся Украины, в рамках слушаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа. Трансляция заседания сената ведется телеканалом Fox News.

Демократы требуют запросить данные о всех контактах Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским с 1 января 2019 года, а также сведения об откладывании военной помощи Украине.

Кроме того, демократов интересует информацию о расследованиях в отношении бывшего вице-президента США, кандидата Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, его сына Хантера и компании Burisma.

Ранее в сенате начались слушания по импичменту.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

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