В Думе предложили запретить приравнивать СССР к нацистской Германии

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила законодательно запретить приравнивание СССР к нацистской Германии, сообщает РИА «Новости».

Она призвала положить конец спекуляциям на тему победы в Великой Отечественной войне.

«Вы прекрасно понимаете, какие настроения в Европе исходят сейчас от Польши», — отметила она.

Депутат рассказала, что хочет попробовать довести эту идею до законодательной инициативы.

По ее словам, многие европейские депутаты поддерживают эти настроения. Она отметила, что им «выгодно нашу Победу дезавуировать», а на Западе хотят «запятнать нашу репутацию».

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