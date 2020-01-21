Краснов не планирует изменения после разделения следствия и надзора

Кандидат на должность Генпрокурора России Игорь Краснов считает, что речи об изменениях после реформы о разделении следствия и надзора нет. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению реформа, разделившая следствие и надзор, является эффективной.

«Поэтому в настоящее время об изменениях речи, мне кажется, нет. А реформа была эффективной», — сказал он.

Краснов считает, что в данный момент полномочия Генеральной прокуратуры в сфере надзора являются широкими, и их достаточно.

Он также добавил, что прокурорский надзор нужен при вынесении незаконных решений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Он также отметил, что проблемы присутствуют в районных отделах СК и полиции.

До этого президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора. Сообщалось, что Юрий Чайка покидает пост и переходит на новую работу.

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