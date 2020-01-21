Отзывы к проекту о поправках в Конституции предоставят до 22 января

Совет Думы принял решение, согласно которому Совет Федерации, правительство России, а также Верховный и Конституционный суд, комитеты и фракции Госдумы должны предоставить отзывы и замечания к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции до 22 января. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что проект закона будет направлен в рассылку.

Его получат комитеты, фракции, комиссия, Совет Федерации, правительство, Счетная палата, Общественная палата, законодательные и высшие исполнительные органы власти субъектов Федерации, Конституционный суд, Верховный суд.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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