Песков дал оценку встрече по Ливии в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что был сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования.

По его словам, теперь дальнейшая работа будет проходить под эгидой ООН. опираясь на этот первый важный шаг

Таким образом он ответил на вопрос о том, как Кремль оценивает итоги Берлинской конференции.

Международная конференция по Ливии состоялась 19 января в Германии. В ней приняли участие Россия, США, Турция, Египет и других страны, а также ЕС и ООН.

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