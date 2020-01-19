Абэ назвал альянс Японии и США гарантией безопасности и процветания в мире
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Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что альянс между страной и Соединенными Штатами является успешным и служит основой для процветания мира и стабильности, передает ТАСС.
Он назвал договор стран о безопасности нерушимой защитой мира от невзгод.
«Договор... гарантирует процветание во всем мире», — добавил Абэ.
Ранее Абэ и президент США Доналд Трамп созванивались, чтобы оговорить об «угрожающем поведении» КНДР.
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