ЕС осудил расширение работ Турции у берегов Кипра

Евросоюз раскритиковал намерение Турции начать дальнейшие разведочные и буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Так Евросоюз отреагировал на заявление турецких властей о том, что к берегам Кипра для новой операции будет отправлено буровое судно «Явуз».

В ЕВС заявили о необходимости конкретных шагов по созданию способствующей диалогу обстановки, так как необходимо соблюдать международное морское право, принцип добрососедских отношений, а также уважать суверенитет государств в морских зонах.