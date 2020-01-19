Юристы Трампа назвали импичмент нарушением конституции США

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Адвокаты американского лидера Дональда Трампа, в ответ на предложение явиться на процесс по импичменту, назвали обвинения нарушением конституции страны, а также попыткой вмешаться в выборы. Об этом сообщает ТАСС.

Юристы отметили, что представление к импичменту является опасным нападением на право американского народа свободно выбирать главу государства.

Они назвали импичмент неприкрытой и незаконной попыткой отменить результаты последних выборов и вмешаться в грядущие.

Кроме того, юристы заявили, что представление к импичменту недействительно с точки зрения конституции, так как не выдвигает никаких обвинений в каком-либо преступлении или нарушении закона.

Палата представителей уже передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса, которое должно начаться 21 января.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.