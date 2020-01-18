В партии Порошенко заявили о слежке за ее главой

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В партии «Европейская солидарность» сообщили, что офис президента Украины Владимира Зеленского и Госбюро расследований (ГБР) проводят незаконную слежку за бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Соответствующее заявление опубликовал сайт политической силы.

В партии отметили, что слежка ведется за разговорами и перепиской Порошенко.

«Публичное «приглашение» на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января», — говорится в заявлении.

В пресс-службе «Европейской солидарности» добавили, что бывшему главе Украины пришлось отменить поездку.

Как известно, Порошенко не был уже на 27 допросах по 16 уголовным делам. В ГБР заявили, что в случае неявки на допросы в отношении него будет применена мера принудительного сопровождения.

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