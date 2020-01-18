Польша заявила права на ряд находящихся в России произведений искусства
Министерства иностранных дел Польши обвинило Советский Союз в нанесении ущерба польской культуре и заявило права государства на ряд произведений искусства, находящихся в России. Данное заявление опубликовано на странице польского МИД в Twitter.
Подразделения Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР реквизировали в Польше произведения искусства, многие из них до сих пор находятся в России, заявляет министерство.
Также, по мнению польского МИД, во время Второй мировой войны Красная Армия и НКВД во многих случаях уничтожали и изымали то, что не трогали военные фашисткой Германии.
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