В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году

В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году. С таким мнением выступил и.о. главы ведомства Чед Вулф, передает ТАСС.

По его словам, Россия якобы уже вмешалась один раз в выборы в 2016 году и сделает это снова в 2020 году. Он считает, что РФ может сделать это, желая посеять раздор в американском обществе и подорвать демократические институты США.

Вулф рассказал, что ведомство работает на улучшение безопасности избирательного процесса, но достичь 100% результата невозможно.

«Мы работаем с нашими федеральными партнерами, чтобы дать данные... необходимые им для борьбы с российским вмешательством», — отметил он.

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