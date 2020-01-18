CBS: Трамп хочет встретиться с президентом Ирака на форуме в Давосе

Американский президент Дональд Трамп намеревается провести переговоры с иракским коллегой Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил телеканал СBS со ссылкой на высокопоставленные источники.

Форум запланирован на 21-24 января. Как рассказали источники, во время него возможно проведение встречи лидеров двух стран.

В настоящее время идут консультации по проведению переговоров.

Как отмечается, в Белом доме одобрительно относятся к возможной встрече Трампа с Салехом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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