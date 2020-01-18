NYT: экс-директора ФБР подозревают к утечкам информации в СМИ

Бывшего директора ФБР Джеймса Коми подозревают в том, что он мог быть причастен к сливу в средства массовой информации секретной информации из перехваченного из России документа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Утечка данных произошла несколько лет назад. Газета отмечает, что сведения из перехваченного хакерами Нидерландов российского документа были опубликованы в издании и в газете The Washington Post.

Американское министерство юстиций начало расследование и, как утверждают источники, нашло некоторые доказательства вины Коми.

Сведения, полученные ФБР от хакеров, играли ключевую роль в решении Коми объявить в июле 2016 года, что ФБР не рекомендует выдвигать обвинения экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон, использовавшей личную почту во время работы госсекретарем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп призвал обязать экс-директора ФБР дать показания

— ФБР устраивало утечку данных в СМИ для обоснования слежки

— Защита экс-директора ФБР Коми оспорила его вызов в конгресс для дачи показаний\