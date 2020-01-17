Рейтинг Путина вырос после оглашения Послания, выяснил ВЦИОМ

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Рейтинг одобрения россиянами деятельности Владимира Путина вырос после оглашения им послания к Федеральному собранию, с которым президент выступил в среду.

Соответствующие данные распространил в пятницу генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Данные за 16-е число (января): 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64%», - заявил он.

При этом, по данным ВЦИОМ, доля негативно оценивающих деятельность главы государства, напротив, снизилась с 27% до 24%.

Согласно данным социологического исследования, 60% нашли выступление президента в среду интересным.