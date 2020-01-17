Рейтинг Путина вырос после оглашения Послания, выяснил ВЦИОМ

Рейтинг одобрения россиянами деятельности Владимира Путина вырос после оглашения им послания к Федеральному собранию, с которым президент выступил в среду.

Соответствующие данные распространил в пятницу генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Данные за 16-е число (января): 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64%», - заявил он.

При этом, по данным ВЦИОМ, доля негативно оценивающих деятельность главы государства, напротив, снизилась с 27% до 24%.

Согласно данным социологического исследования, 60% нашли выступление президента в среду интересным.