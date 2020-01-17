Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее, мы с вами получили информацию - кто вел записи», — сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что нужно «найти, кто это сделал, и с этим разобраться».

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент.

Ранее в сети была опубликована аудиозапись, на которой якобы украинский премьер выступает с критикой президента. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства «очень примитивное понимание экономических процессов».